Fin de l’alerte au Centre-ville de Dakar : La valise suspecte retrouvée prés de la mairie de Dakar contenait des livres et des habits Les riverains du Centre-ville de Dakar ont été pris de panique, ce matin. Une valise de couleur bleue a été découverte à côté du Magasin d’Auchan près de la Mairie de Dakar. La valise suspecte à crée une vive stupeur.



Le Préfet de Dakar, les Sapeurs-pompiers ainsi que des démineurs qui soupçonnaient la présence d’une bombe, se sont même dépêchés sur les lieux pour inspecter la valise en question. Mais, il y a plus de peur que de mal. Car, d’après les informations de Actusen.sn, la valise contenait uniquement…des livres, des revues et des habits.



