Fin de la Session budgétaire 2022: Moustapha Niasse encensé par ses collègues Après une suspension de séance qui a abouti à un consensus sur le nombre d’orateurs arrêté à 26, soit 14 pour le pouvoir, 9 pour l’opposition et 3 du côté des non-inscrits, la quasi-totalité d’eux ont rendu un vibrant hommage au président Moustapha Niass qui a su, selon eux, « gérer de main de maître les désidératas des uns et des autres ».

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Décembre 2021 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les députés de l’opposition Mame Diarra Fam, Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bara Mbacké Dolly, des non-inscrits Aïda Mbodji, et du pouvoir Seydou Diouf, Aymérou Gningue, entre autres.



« Nous vous présentons nos plates excuses et prions pour vous afin que Dieu vous bénisse abondamment », ont concordé tous les discours à l’adresse du président Moustapha Niasse.



Ils ont dans la grande majorité adressé leurs encouragements au premier desquels le directeur du Budget, au ministre des Finances et du Budget, au ministre du Travail Samba Sy, au Dg des Douanes et au Dg des impôts et domaines…



Le ministre des Finances et du Budget s’est également confondu dans ses remerciements.











Sud Quotidien

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook