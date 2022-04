Fin de la garde à vue de Pape Malick Thiam : Le journaliste de 7Tv jugé ce mercredi Le journaliste de 7Tv, Pape Malick Thiam, placé en garde à vue jeudi 14 avril 2022, a été libéré vendredi. Mais il sera jugé le mercredi 20 avril en flagrant délit. Sa libération est obtenue suite à une mobilisation du Bureau exécutif national du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics).

Le jeune journaliste faisait partie de l’équipe de 7Tv qui a été déployée au tribunal de Dakar pour couvrir, jeudi, la confrontation entre l’accusatrice de l’opposant Ousmane Sonko, Adji Sarr et son ex-patronne Ndèye Khady Ndiaye, convoquées par le juge d’instruction dans le cadre de l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko.



Arrêté suite à une altercation avec un gendarme, le journaliste a été placé en garde à vue et poursuivi pour outrage à agent public dans l’exercice de sa fonction. Mais Pape Malick Thiam déclare qu’il aurait été «battu» et «maltraité» pendant trois tours d’horloge par les éléments de la gendarmerie. Propos que sa patronne Maïmouna Ndour Faye, semble confirmer après sa visite à la gendarmerie, avant le déferrement de son employé. «Le journaliste a été victime de tortures. Conséquences : Pape Malick Thiam a perdu ses lentilles de contact et ses lunettes également», a-telle affirmé.





Rappelons qu’en plus de celles des acteurs de la presse, d’autres voix commençaient à s’élever. Le Directeur exécutif de Amnesty international section Sénégal, Seydi Gassama avait exprimé son soutien au jeune journaliste, avant d’exiger sa libération à travers un post sur Twitter. «Mon soutien au journaliste Pape Malick Thiam, arrêté par les gendarme hier, au tribunal de Dakar et déféré au Parquet ce matin (…). Selon ses proches, il a été battu pendant la garde à vue. Il doit être libéré», avait tweeté le droit-de l’hommiste.

