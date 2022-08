Fin de la première phase de leur tournée nationale auprès des chefs religieux : Wallu Sénégal chez Thierno Madani Tall, Khalife Général de la famille Omarienne.

Le Khalife a chaleureusement accueilli la délégation conduite par l'honorable député Mamadou Lamine Thiam. Aussitôt, le ministre Alioune Diop Chef de Cabinet du Président Wade a pris la parole pour témoigner des relations d'amitié entre Thierno Madani Tall et le Président Abdoulaye Wade. D'ailleurs lors de son retour au Sénégal, le Khalife lui a offert un mouton en guise de bienvenue.



Après la présentation des députés et les membres de la délégation, Mamadou Lamine Thiam a pris la parole pour transmettre le message du Président Me Abdoulaye Wade au Khalife, et de notre frère Karim Wade. Le Directeur de campagne de la coalition Wallu s'est dit très satisfait de la situation stable du pays et les résultats honorables obtenus lors des élections législatives du 31 Juillet 2022 .



Il a souligné que la visite avait pour but de remercier le Khalife Général de la famille Omarienne pour les prières lors de leur passage avant les élections et lui a demandé de formuler des prières pour que la mission qui leur est assignée à l'assemblée nationale soit couronnée de succès. Lamine Thiam a sollicité aussi auprès de Thierno des prières pour le retour de Karim Wade notre candidat et il lui a annoncé que Karim Wade est le candidat du parti démocratique sénégalais pour la Présidentielle de 2024.



Prenant la parole, le khalife a d’abord salué la délégation et a rappelé les liens qui lient le président Abdoulaye Wade et la famille omarienne qui datent de très longtemps , bien avant même qu’il ne soit Président de la République.



Ensuite le Khalife a rappelé à la délégation le geste du Président Abdoulaye Wade à la suite du rappel à Dieu de son père en France qui s’était déplacé malgré son âge jusqu’à la morgue pour leur tenir compagnie.



Un geste qui l’avait vraiment touché et qu’il n’oubliera jamais. Thierno Madani Tall a fait le rappel de toutes les bonnes actions que le président Wade a accomplies pour la communauté Omarienne avant et durant son magistère. Pour lui, le Président a toujours eu une considération pour la communauté omarienne . Il a fait savoir à la délégation que le président wade a contribué grandement à la réalisation de la mosquée omarienne.



Enfin, Le Khalife a formulé des prières pour que lors de l’inauguration de la Grande Mosquée omarienne, le Président Abdoulaye Wade, et toute sa famille, le Président Macky Sall ainsi que toute la classe politique soient présents.