Fin de partenariat Sapco-Akon City : Des proches de la star apportent leur démenti et « lavent » Alioune Badara Thiam Akon Après des lenteurs constatées dans la concrétisation des travaux de la cité de la star sénégalo-américaine, une information largement partagée annonçait la fin de partenariat Sapco-Akon City. A travers un communiqué, des proches de la star apportent ici, leur démenti et « lavent » Alioune Badara Thiam Akon, à grande eau…

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

C’est avec une grande surprise que nous avons appris à travers la presse, que le promoteur de « Akon City », notamment Alioune Badara Thiam « Akon », n’aurait pas respecté les termes de la convention signée avec la SAPCO, au point de faire l’objet d’une mise en demeure.



Selon toujours la presse, la SAPCO va faire parvenir dans les prochains jours, une lettre mettant un terme au partenariat, pour « non-respect total de la convention signée entre les parties ». Cette décision aurait été actée lors d’une réunion de coordination. Il est effectivement surprenant de lire un tel tissu de contrevérités.



Nous rétablissions la vérité et lavons l’honneur d’Akon que l’on veut salir, pour un projet qui ne dit pas encore son nom. Akon a fait bien plus qu’on ne le dit à la suite de la première pierre posée en septembre 2020. Des bornes ont été implantées par un géomètre pour délimiter l’étendue des 50 ha, à la suite d’une cartographie aérienne par drone.



Mieux, Akon a fait procéder à l’inventaire des essences végétales protégées, au relevé topographique, fait faire l’état des lieux sur 50 ha, débroussailler, procéder aux terrassements généraux sur 20 ha. Il a fait faire des études géotechniques de fondation sur 20 ha, ainsi que des études bathymétrie sur 10 ha.



Cela semble anodin pour certains, mais pas pour le promoteur, qui ne veut pas voir des immeubles s’effondrer par négligence. Perplexes, Akon et son équipe le sont forcément devenus.



Pour montrer leur bonne foi, ils ont décidé de montrer aux Sénégalais lors d’une visite avec la presse, les travaux réalisés pour un projet qui reste plus que jamais d’actualité, même s’il semble si gigantesque qu’on le lui reproche. Mais pour faire grand, il faut voir grand.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook