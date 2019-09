Fin de règne d’Ousmane Ba : Le quidam, insulteur des familles religieuses, arrêté au Gabon

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

L'insulteur des familles religieuses du Sénégal, Ousmane Ba a été arrêté et transféré à la prison de Port Gentil.



D’après l’Observateur, suite à plusieurs plaintes déposées à Dakar et Libreville, il a été cueilli chez lui, le 13 septembre dernier, à Port Gentil. L’ennemi des religieux serait sur le point d’être extradé à Dakar.



