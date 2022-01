Fin de réveillon tumultueuse: Par jalousie, Ousseynou Niang casse une bouteille sur le visage de sa copine

Tranquillement assis à table dans un bar, le 31 décembre 2021, Ousseynou Niang et Fatou Baldé discutaient comme de vieux amoureux. Mais quelques heures plus tard, la soirée a viré au cauchemar. En effet, le sieur Niang n’a pas hésité à casser une bouteille de verre sur le visage de sa copine.



Le début de l’année n’a pas été des plus heureux pour la dame Fatou Baldé. De retour d’une sortie dans un bar avec son copain, celui-ci n’avait pas apprécié son comportement. En effet, après un copieux diner, le couple était parti prendre un verre dans un bar où la dame a rencontré un ex- ami qu’elle a salué. Ce que son copain n’a pas apprécié et lui en a tenu rigueur durant toute la soirée. « Ses réactions devenaient bizarres. A un moment donné, il a passé une autre commande et a rempli notre table de bouteilles de bière », a raconté plus tard la dame aux policiers.



Et comme s’il n’avait pas suffisamment levé le coude dans le bar, le sieur Niang qui conduisait sa voiture, s’est arrêté dans une boutique pour acheter une bouteille de vin. Au summum de sa colère, il n’a pas hésité à traiter sa copine de pute. Une fois au domicile du mis en cause, une violente dispute a éclaté entre les deux tourtereaux. Une bagarre au cours de laquelle, Ousseynou Niang disant même les avoir vus flirter. Et noir de colère, il n’a pas hésité à fracasser la bouteille de vin sur le visage de sa copine, qui n’a dû son salut qu’à la promptitude des voisins qui l’ont acheminée à l’hôpital.



Pris de peur et réalisant la gravité de son acte, le mis en cause a pris la fuite, laissant sur place sa voiture. Et depuis la fameuse soirée du 31 décembre, il n’est pas revenu dans son appartement. Il est donc activement recherché par la police, précise "Le Témoin".