Fin des rumeurs: Mahammed Dionne est rentré à Dakar L’ancien Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne est de retour à Dakar, depuis mercredi, à bord d’un vol Air Sénégal, vers 23h. L’information a été confirmée par son frère Cheikh Dionne, député à l’Assemblée nationale, qui s’est confié à la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2019 à 13:13

Cheikh Dionne était d’ailleurs à Paris au chevet de frère, hospitalisé quelques jours dans la capitale parisienne, où il séjournait depuis plus de 2 mois.



Selon le député, l’état de santé du secrétaire général de la Présidence, ministre d’Etat, n’a toutefois, jamais été préoccupante.



Cheikh Dionne, souligne également que Mahammed Dionne se porte comme un charme et a commencé à travailler sur certains dossiers depuis un moment, à Paris.



Beaucoup de rumeurs ont circulé sur l’état de santé de l’ex-PM. Certains ont même poussé le bouchon jusqu’à le donner pour mort, au lendemain de la finale de la dernière Can 2019.

