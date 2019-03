Fin tragique des victimes de l’accident de la circulation à Gossas : Ndèye Amy Bâ et Oumou Khaïry Kébé Inhumées, chacune avec son enfant

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 10:44

Décédées dans un tragique accident sur la route de Gossas, Ndèye Amy Bâ et Oumou Khaïry Kébé ont été inhumées avec leurs enfants dans la douleur, à Thiès. Elles sont toutes victimes de l’accident survenu ce dimanche vers 11 heures à hauteur de Gossas.



Revenant sur le fil de l’accident, « le chauffeur qui les transportait, tentait d’éviter un âne qui traversait la route. C’est alors que le véhicule a fait des tonneaux avant de s’écraser dans le décor. Le bilan lourd est connu. Les nombreux blessés seront évacués aux Urgences de l’hôpital régional de Diourbel. Contrairement à leur mère décédée, les jumeaux : Mouhamed et cheikh Bamba, vont miraculeusement sortir indemnes de l’accident », renseigne le témoin Dame Guèye.

















L’Observateur

