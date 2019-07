Finale CAN 2019 – Lamine Gassama, latéral sénégalais: «c’est à nous d’écrire notre histoire ! »

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Demain, vendredi soir au Caire, le Sénégal disputera contre l’Algérie la deuxième finale de CAN de son histoire, après celle perdue face au Cameroun en 2002. Avant cet événement, Lamine Gassama, le défenseur latéral des Lions de la Teranga, a répondu aux questions de Jeune Afrique.



Jeune Afrique : Le vendredi 19 juillet, vous allez affronter l’Algérie, une équipe qui avait battu le Sénégal au premier tour (1-0). Quelle impression vous ont fait les Verts ?



Lamine Gassama : C’est une belle équipe. Elle pratique un football technique, offensif et qui possède de très bons joueurs dans toutes les lignes, notamment Mahrez qui fait une très belle CAN.



Lors du match du premier tour, elle nous avait posé beaucoup de problèmes. Les Algériens avaient su se montrer malins, en commettant beaucoup de fautes. D’ailleurs, je pense que si l’arbitre avait un peu plus sévi, ils n’auraient sans doute pas pu avoir cette attitude toute la rencontre. Peut-être que le match aurait été différent.



Mais au moins, on sait à quoi s’attendre avec cet adversaire capable de développer un beau football, et aussi de miser sur le physique. On va l’étudier à la vidéo, pour essayer de mieux le contrer. C’est une sélection qui a aussi ses failles. Et peut-être que ses joueurs commencent à ressentir de la fatigue…

