Finale Can 2019: le Chef de l’Etat algérien a rendu visite aux "Fennecs" Abdelkader Bensalah, a rendu visite à l’équipe algérienne, jeudi, au Caire, à la veille de la finale contre le Sénégal qui aura lieu ce vendredi au stade international du Caire, à 19 h, selon Le Buteur.

Le président algérien était accompagné de MM. Raouf Salim Bernaoui et Sabri Boukadoum, respectivement ministre de la Jeunesse et des Sports et des Affaires étrangères. « Je vous transmets le message de 44 millions d’Algériens fiers de votre parcours, mais surtout de l’esprit de combativité qui caractérise ce groupe, pour atteindre ce que vous avez fait jusqu’à présent », a déclaré M. Bensalah, soulignant l’espoir des Algériens de les voir remporter cette Can.

