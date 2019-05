Finale Ligue des champions : Aliou Cissé ira à Madrid pour supporter Sadio Mané Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé va assister à la finale de la Ligue des champions, samedi au Wanda Metropolitano de Madrid (Stade de l’Atletico Madrid), entre Tottenham et Liverpool. Le coach des Lions se rendra à Madrid pour supporter son poulain Sadio Mané, attaquant vedette de Liverpool. Aliou Cissé l’a annoncé ce matin en marge de la publication de la liste des Lions pour la Can 2019.

