Finale coupe du Sénégal: Des activistes d’Etat sonnent la mobilisation… rémunérée

Même avec un Président Macky Sall finissant c’est-à-dire au crépuscule de son règne, les activistes et propagandistes d’Etat poursuivent leur opération en trompe-l’œil. Une stratégie pour mieux endormir sa Majesté Macky II et la raccompagner à la…gare. Preuve par la finale de la Coupe du Sénégal opposant l’Asc Jaraaf de Dakar au Stade de Mbour.



Une fête du football décalée à dimanche 27 août 2023 au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio puisque le Chef de l’Etat Macky Sall devait la présider. Dès que le pPésident Macky Sall a « donné » son accord de principe pour venir au stade, certains hauts responsables politiques et directeurs d’agence du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène ont sonné une vaste mobilisation rémunérée au niveau des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged).



Comme l’indique cette circulaire à la « Mobutu » dont « Le Témoin » quotidien a obtenu copie avec tristesse et désolation. Morceaux choisis : « Faisant suite aux instructions de l’autorité, il est prévu une mobilisation du personnel de la Sonaged pour assister à la finale de la coupe du Sénégal prévue le dimanche 27 aout 2023 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. A cet effet, je vous instruis de mobiliser nos agents selon la répartition ci-dessous : Merci de noter que le transport sera entièrement assuré par la Sonaged. A noter aussi, qu’il est prévu une prise en charge de 13 000 cfa répartie comme suit : 3000 cfa pour le repas du jour, 10 000 cfa pour la prise en charge. Merci de noter les urgences et obligations ci-dessous : Une forte implication de chaque délégué dans cette activité nationale ; m’envoyer au plus tard 18 heures, le point focal (prénom, nom, numéro de téléphone) de chaque car et la liste des personnes par car ; la participation et la mobilisation de tous est obligatoire, le port de tenue (propre et correcte) est obligatoire » lit-on dans le communiqué à l’image des années…Mobutu Sese Seko.

LeTémoin