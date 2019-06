Finale coupe du Sénégal : Teungueth FC domine Gorée (1-0) Teungueth Fc a inscrit son nom au palmarès de la coupe du Sénégal. Le club rufisquois a, en effet, dominé Gorée, hier, au stade Lat-Dior de Thiès, lors de la finale de la compétition sur la plus petite des marques (1-0). L’unique but de la rencontre a été marqué par Aboubacrine Sall (53ème ).

