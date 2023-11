Finale de Football à Dondou: Le parrain Aliou Ousmane Sall, honoré dans le Dandé Mayo de Bokidiawé Le Directeur général de l’Agence nationale de l’état-civil et maire adjoint de la commune de Bokidiawé, Aliou Ousmane Sall, était le parrain de la finale de football de la zone 5C du Dandé Mayo. Elle a opposé ce samedi 11 novembre, l’Asc Sinthiane et Fc Bilbassy. Et, c’est l’équipe Sinthiane de Dondou qui a remporté le trophée à l'issue de la séance des tirs au but.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Il est le premier adjoint au Maire de la commune de Bokidiawé, par ailleurs Directeur général de l’agence nationale de l’état civil. M. Aliou Ousmane Sall, puisque c’est de lui qu’il s’agit a été honoré par les habitants du Dandé Mayo de sa Commune.



En faisant de lui le Parrain de la finale zone 5C de Bokidiawé, Dondou, l’un des plus gros villages de la commune a voulu honorer son Maire, a fait savoir le président de la zone.



La finale qui a opposé l’Asc Sinthiane et Fc Bilbassy, s’est déroulée dans le fair-play devant des centaines de fans du ballon rond qui ont suivi le match avec beaucoup d’enthousiasme. Le parrain accueilli avec tous les honneurs, a assisté à un défilé traditionnel des femmes du village de Dondou. l’Asc Sinthiane a remporté la coupe en battant l’équipe finaliste Fc Bilbassy de Diowol, qui n’a pas démérité.



Le Parrain, Aliou Ousmane Sall, Directeur général de l’agence nationale de l’état civil a mis les petits plats dans les grands en assurant toutes les dépenses de la finale au grand bonheur de la jeunesse du Dandé Mayo. Mais aussi et surtout, pour le rayonnement du football local dans cette zone de la vallée du fleuve Sénégal.



Les populations ont magnifié l’intérêt qu’il a porté pour leur localité en venant depuis Dakar pour présider la finale.En faisant le déplacement de Dakar à Dondou pour assister à la finale, dit M. Sall, j’ai voulu exprimer ma reconnaissance à l’endroit de la population toute entière, mais aussi et surtout, pour communier avec la jeunesse très engagée du village de Dondou…Amel Samba…









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook