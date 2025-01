Finale de la zone 13 de Gandiol : Le Dg du Crous exhorte les jeunes à rester au pays et à ne plus s'aventurer à l'émigration clandestine.

La zone 13 de la structure Ndar Navétanes de Saint-Louis, a terminé son championnat national populaire édition 2024, avec la finale qui a opposé l'équipe de Tassinère à celle de Deukeundo.



Une finale qui avait comme parrain, Dr. Babacar Diop, directeur du Crous de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a sonné la mobilisation, avec une forte délégation venue de son département, sans oublier ses parents, amis et camarades du parti Pastef, venus des différentes localités de la ville tricentenaire. Parmi lesquelles, on pouvait noter la présence du maire de Gandiol, Pape Ndiaga Fall et la directrice de l'Olac, Diarra Sow, sans oublier Modou Mbène Guéye, directeur de l'Asepex et l'artiste et chanteur Abdou Guité Seck.



Dans le message qu'il a délivré, le parrain Dr. Babacar Diop a demandé aux jeunes qui sont dans les écoles, de persévérer dans leurs études, à ceux qui suivent un métier, à en faire de même dans ce domaine, afin de participer au développement de notre pays et de ne plus penser à l'émigration irrégulière.



" On sait que Gandiol est un point de départ pour les candidats à l'émigration irrégulière. Un phénomène dû à l'inactivité des jeunes qui s'adonnaient à des activités de pêche et de maraîchage, bloquées par les problème de l'embouchure et de la salinisation de la terre ", a expliqué le directeur du Crous, qui par ailleurs, demande à ces jeunes de rester patients, surtout avec ce nouveau vent d'espoir qui souffle dans le pays, avec les nouvelles autorités qui ont les destinées du Sénégal à savoir le Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Selon le parrain de cette finale, remportée par l' Asc Tassinère aux tirs au but devant l'Asc Deukeundo, il y a des raisons de garder espoir avec les perspectives économiques qui s'offrent à notre pays et à nos nouveaux dirigeants, qui ont comme souhait de faire du Sénégal, un pays qui accueille des émigrés au lieu d'être un point de départ pour nos jeunes compatriotes.















Adama Sall (Saint-Louis)

