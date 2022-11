Finalement un petit espoir de participer au Mondial pour Mané ? L'international sénégalais Sadio Mané, blessé avec le Bayern mardi, sera absent pour le match des Munichois à Schalke samedi, et l'incertitude plane sur sa participation au Mondial-2022 dans 11 jours au Qatar, dans l'attente d'examens complémentaires, a annoncé son club mercredi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

"Sadio Mané s'est blessé à l'extrémité du péroné droit lors de la victoire du Bayern Munich contre le Werder Brême 6-1. Le 'Joueur africain de l'année' sera absent pour le match contre Schalke samedi", a expliqué le Bayern Munich dans un communiqué.



"D'autres examens seront réalisés dans les prochains jours, le Bayern est en échange avec le staff médical de la fédération sénégalaise", a ajouté le club allemand.



Cette blessure de Mané intervient à 12 jours de l'entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde au Qatar, le 21 novembre contre les Pays-Bas.



Champion d'Afrique avec le Sénégal début février, finaliste de la Ligue des champions fin mai avec Liverpool (défaite contre le Real Madrid), deuxième dans la course au Ballon d'Or 2022 derrière l'international français Karim Benzema, Sadio Mané est l'élément clé de l'équipe d'Aliou Cissé, qui doit annonce sa liste de joueurs pour le Mondial vendredi.



L'annonce de la blessure de "Ballonbuwa" ("le sorcier du ballon"), le surnom de Mané, et la possibilité d'un forfait mercredi matin nourrit de grandes inquiétudes au Sénégal.



"Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion! De tout cœur avec toi ! Dieu te bénisse !", a tweeté le président sénégalais Macky Sall.

