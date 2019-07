Finalistes de la Can 2019: Aliou Cissé et Djamel Belmadi seront fêtés à Champigny-sur-Marne La mairie de la ville de Champigny-sur-Marne, dans la banlieue de Paris, compte organiser une réception en l’honneur des sélectionneurs du Sénégal et de l’Algérie, Aliou Cissé et Djamel Belmadi, finalistes de la Coupe d’Afrique des nations 2019, rapporte le quotidien sportif français "L’Equipe", repris par l’Aps.

« Et peu importe le vainqueur, c’est Champigny qui a gagné », écrit le journal citant les autorités municipales de la ville française.



Arrivé à l’âge de neuf ans dans la ville française, le technicien sénégalais y a vécu seul avec sa mère, avant d’aller faire ses armes à Lille et de jouer professionnel en France et en Angleterre.



Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, est lui natif de la ville qui devrait vivre ce vendredi, au rythme de la finale de la 32-ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, prévue au stade international du Caire (Egypte), à des milliers de kilomètres de là.



« Voir arriver deux gamins de Champigny à ce niveau-là, suscite des vocations », indique le directeur des politiques sportives de la ville française Karim Guet, cité par le quotidien spécialisé.



« Le sport est vraiment un vecteur d’émancipation ici. Et on en est très fier », a ajouté ce dirigeant.



En 2016, la ville française de 78.000 habitants avait été à l’honneur, en rapportant quatre médailles des Jeux olympiques de Rio à la délégation française avec Estelle Mossy (boxe), Haby Niaré (taekwondo), Clarisse Agbenougou et Emilie Andéol (judo), rappelle la publication.

« On a la richesse d’avoir plusieurs communautés qui vivent très bien ensemble ici à Champigny », poursuit Guet, ajoutant que « la CAN, cet été met une super ambiance… Tout se passe super bien ».



« Aliou Cissé et Djamel Belmadi sont chacun issus de deux cultures qu’ils ont su mettre à profit pour atteindre ce niveau de réussite », a ajouté le responsable municipal cité par L’Equipe.













