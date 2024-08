Financé à hauteur de 283 milliards de CFA par des campions privés sénégalais : La centrale de West African Energy exécutée à 95%

Amadou LY n’a pas encore digéré la résiliation de son contrat de 187 milliards avec la SENELEC. Le patron d’AKILEE tente d’influencer Bassirou Diomaye FAYE et Ousmane SONKO pour casser le contrat de WAE avec la SENELEC. WAE a signé des contrats de financement avec Africa Finance Corporation (AFC), avec Afrexim Bank et avec Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)



Amadou LY cherche-t-il à devenir Directeur Général de la SENELEC ?



L’Etat n’a pas participé au financement du projet de WAE. Depuis l’élection de Bassirou Diomaye FAYE, des gens font des sorties contre les champions sénégalais initiateurs du projet de centrale électrique au Cap des Biches.



Et pourtant, ce projet est 100% privé. On a l’impression que ces pourfendeurs de WAE cherchent à pousser Ousmane SONKO à saboter cette œuvre plus qu’utile pour le Sénégal et pour toute la sous-région.



La vérité c’est que le projet de construction de la centrale à cycle combiné 366MW sur le site de Cap des Biches à Rufisque a été exécuté à plus de 95% pour le cycle simple et 84% pour le cycle combiné. Il s’agit bien évidemment d’un succès réalisé par les fils de ce pays que des concurrents frustrés cherchent à casser.



En vérité, le projet de construction de la Centrale de 300MW sur le site de Cap-des Biches a l’ambition de garantir un accès large et fiable à une énergie de qualité et à bon marché. Cette ambition rentre dans le cadre de la réalisation du Plan de Production élaboré par Senelec pour répondre à la demande croissante de l’électricité.



Par ailleurs, c’est un projet, entièrement développé par des promoteurs sénégalais en collaboration avec Senelec, qui traduit la mise en application de la loi sur le Contenu Local. C’est ainsi que la Société West African Energy (WAE) a été créée pour atteindre cet objectif.



Il est important de rappeler que WAE est une société anonyme de droit sénégalais au capital de 16 milliards de francs CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Dakar sous le n° SN-DKR-2019-B-31878.

WAE réalise la plus grande centrale cycle combiné à gaz du Sénégal avec une capacité installée de 366 MW pour un coût total de 283 milliards de francs CFA.



Les promoteurs sénégalais ambitionnent de lancer un projet clé en main est réalisé par Calik Enerji en partenariat avec General Electric (GE). Ces deux sociétés sont de renommée internationale. Elles ont contribué à la production de milliers de mégawatts par la construction d’importantes centrales électriques à travers le monde.



Cette centrale d’une capacité totale de 366 MW avec une puissance contractuelle de 300MW est composée de deux turbines à gaz et leur chaudière de récupération couplée à une turbine à vapeur.



«Elle représentera près de 25% de la puissance installée du Sénégal et participe à la stratégie « Gas-to-Power » du Gouvernent du Sénégal » nous renseignent une source.



«Le choix d’une technologie à haut rendement fait de cette centrale thermique la plus performante du pays permettant ainsi de réduire les consommations spécifiques de combustibles et les émissions des gaz à effets de serre. La mise en service de cette centrale, construite en mode « fast-track », est prévue en août 2024 pour le cycle simple et en février 2025 pour le cycle combiné » a indiqué la même source.



LE FINANCEMENT DU PROJET



Rappelons que le bouclage financier du Projet a eu lieu le 6 février 2023 avec la signature des contrats de financement entre West African Energy et Africa Finance Corporation (AFC) en présence du Ministre du Pétrole et des Energies.



En plus, Afrexim Bank s’est aussi engagé à participer au financement du projet. Leur Conseil d’Administration a déjà donné son approbation. La venue d’Afrexim a nécessité l’ajout de nouvelles conditions de précédentes et des amendements sur tous les documents juridiques et financiers existants. Islamic Corporation for the Development

of the Private Sector (ICD) s’est aussi engagée à participer au financement du projet.



Le cout global du Projet s’élève à environ 283 milliards de F.CFA. Pour le lancement de ce projet, WAE a reçu un certificat de conformité environnemental et une autorisation de construire. Elle a également obtenu l’arrêté

d’agrément du projet au Code des Investissements délivré par le Ministère chargé des Finances. WAE a obtenu la lettre du Ministère des Finances relative à l’autorisation du rapatriement de capitaux et à la convertibilité F CFA/Euro. La licence de Production et de vente d’énergie électrique lui a été délivrée par le Ministère en Charge de l’Energie.



Pour la commercialisation de sa production, «West African Energy a signé, le 11 juin 2020 un Contrat d’Achat d’Electricité (CAE) de 25 ans avec la Senelec, faisant de la compagnie nationale le seul acheteur de l’électricité produite par WAE. Pendant tout cette période, Senelec est l’acheteur exclusif de l’énergie produite par la nouvelle centrale avec l’option take-or-pay matérialisée par le paiement de frais fixes de capacités » apprend-t-on de la même source. Le CAE est sécurisé par une garantie souveraine de trois cent trente-quatre millions (334.000.000 EUR) d’euros payable en Francs CFA.



Dans le cadre de ce projet, plusieurs contrats ont été signés notamment le Contrat d’Achat d’Energie (CAE), le contrat EPC, le contrat de fourniture de combustible liquide Naphta/gazoil (FSA). On peut aussi évoquer le contrat de fourniture de gaz, le contrat de révisions des équipements majeurs de GE (CSA), le contrat d’Exploitation et de Maintenance (O&M) sans oublier le contrat Ingénieur Conseil (Owner Engineer Services), le contrat du bureau de contrôle règlementaire, le contrat suivi Environnement Hygiène Sécurité, le contrat de conseil en génie civil et le contrat sur

les études maritimes du FSRU.



En plus, le contrat signé le 11 juin 2020 entre West African Energie et Senelec représente le Contrat d’Achat d’Energie sur 25 ans. Il permettra à WAE de vendre toute l’énergie qui sera produite par la centrale à la Senelec, le seul acheteur de l’électricité. Le contrat suit trois phases que sont la phase de développement, la phase de construction et la phase de mise en service de la centrale.



Pour la construction de la Centrale, les contrats suivants sont signés : le contrat de fourniture des équipements de majeurs de General électrique (Equipment Supply Agreement), le contrat tripartite entre WAE, l’EPC Calik Enerji et General Electric, le contrat des travaux préliminaires, le contrat d’extension des travaux préliminaires et le contrat EPC



BIENTÔT LE DEMARRAGE DES MACHINES



Les deux Turbines à gaz (TAG1 et TAG2) sont totalement installées. Les tests pour la mise en service sont en cours. La Turbine à Gas n°2 (TAG 12) prête pour le premier allumage. Les tests électriques et contrôle commande avant allumage ont été faits.



Par la suite, West African Energy a signé le 17 août 2022 un contrat de fourniture de combustible liquide Naphta/gasoil nommé Fuel Supply Agreement (FSA) avec PETROSEN TRADING & 40 SERVICES S.A pour l’approvisionnement et

l’acheminement du combustible jusqu’à la centrale de Cap des Biches. Des études ont été réalisées dans le cadre de la mise en place d’un FSRU aux larges de Cap des biches pour l’alimentation de la centrale. Cette option devait permettre de fonctionner, dès le cycle simple, avec du GNL importé en attendant l’arrivée du gaz naturel local. Il faut aussi rappeler que West African Energy SA, General Electric International Operations Senegal SARL et GE GLOBAL PARTS & PRODUCTS GMBH ont signé le 29 Septembre 2023 un contrat de maintenance des équipements majeurs de la centrale nommé « Contractual Services Agreement (CSA) ».



CONTRAT DE MAINTENANCE



Ce contrat d’exploitation et de maintenance de la centrale est signé le 12 octobre 2023 par les parties West African Energy SA, ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. et ONYX TRADING INNOVATION FZE. A travers ce contrat, le propriétaire attend des services de mise en opération et de maintenance de la centrale, des équipements auxiliaires des unités turbines et générateurs et de tous les équipements autres que ceux à maintenir dans le contrat du CSA.



Ce contrat signé le 20 mai 2021 traduit l’accompagnement et le suivi des travaux de génie civil par l’entreprise SAKINA GC Conseil de la centrale de 300 MW Cap des Biches. En effet, le contractant a pour mission de formuler des avis techniques sur les études engineering de l’EPC, de faire un suivi et superviser la réalisation des travaux de construction sur site.



Signé le 20 juin 2021 entre West African Energy et AFRY Switzerland Ltd, ce contrat traduit l’assistance de l’ingénieur conseil AFRY sur les études engineering durant le développement et la réalisation du projet.



Par ailleurs, West African Energy et le cabinet Engineering & Environnement Services (EES) ont signé un contrat le 03 juin 2021 pour une mission de réalisation du Due Diligence Environnemental et Social (ESDD) à la suite de la production d’un rapport d’étude d’impact environnemental et social (EIES)par un autre cabinet local et validé par le ministre de l’Environnement et du Développement Durable.



Cette mission consiste à mener une étude de due diligence du projet pour être en conformité avec les référentiels environnemental et social des bailleurs du projet.



Pour une meilleure prise en charge des importations liées à la centrale 300MW au Cap des Biches, un protocole d’accord a été conclu entre la Douane et West African Energy. Cet accord consiste à bénéficier de procédures simplifiées (Autorisation Provisoire d’Enlèvement, Déclaration d’Enlèvement Provisoire, Autorisation Provisoire d’Embarquement, Autorisation Provisoire de Débarquement et d’Enlèvement…) avec mainlevée immédiate des marchandises et régularisation dans un délai de trente (30) jours renouvelables. Il permet aussi de domicilier les

opérations de vérification des déclarations auprès d’un ou de deux vérificateurs désignés, à cet effet, par le chef du bureau de dédouanement à Dakar, avec changement périodique et traiter les titres d’exonération (TE) et des admissions temporaires dans un délai de sept (07) jours.



«Le projet de construction de la centrale à cycle combiné 366MW sur le site de Cap des Biches à Rufisque exécuté à plus de 95% pour le cycle simple et 84% pour le cycle combiné. Ce projet exécuté en 3 années et demi est en phase avec la politique énergétique du gouvernement du Sénégal. Il permettra de participer à l’augmentation de la demande électrique croissante et la mise en œuvre de l’accès universel à l’électricité » note notre source.



Ainsi, «la réalisation de ce projet permettra de créer de l’emploi local dans une zone où le taux de chômage est très élevé. L’emploi local aura un quota de 40% des postes qui nécessitent une qualification et 100% pour les postes qui ne demandent pas de qualification préalable. Enfin, l’utilisation de machines performantes permettra de produire de l’électricité avec un bon rendement et réduire les couts de production pour Senelec » a indiqué la même source.



Elle précise aussi que «l’utilisation du gaz domestique au lieu des fiouls lourds participera à la réduction considérable d’émission de gaz à effet de serre et permettra ainsi à l’Etat du Sénégal d’atteindre ses objectifs vis-à-vis de ses engagements internationaux sur le climat. Grâce aux avancées significatives notées sur le projet, la mise en service du cycle simple est prévue en aout 2024 et le cycle combiné en en avril 2025 ». Modou FALL