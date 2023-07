Finance islamique : L’Etat du Sénégal rembourse 12,746 milliards FCfa de dettes le 26 juillet 2023

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2023 à 18:16 | | 0 commentaire(s)|

Le remboursement partiel du capital s’élève à 10,514 milliards FCFA et le profit des investisseurs à 2,232 milliards FCFA.

Le Sukuk avait été lancé le 20 juin 2016 sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 150 milliards de FCFA. La somme recherchée avait pour objectif d’assurer le financement de projets de développement économique et social de l’État incluant notamment dans le cadre du pôle urbain de Diamniadio un programme d’adduction d’eau potable et un programme de réalisation du réseau de voirie et d’éclairage public.



L’émetteur avait proposé aux investisseurs une marge de profit de 6%. Le SUKUK était étalé sur une durée de 10 ans, couvrant la période 2016 - 2026.



L’opération avait été structurée autour d’un fonds commun de titrisation de créances (FCTC) qui avait émis 15 millions de parts (Sukuk) d’une valeur nominale de 10 000 FCFA l’unité pour les investisseurs et a reçu en retour de la liquidité pour un montant global de 150 milliards FCFA.



Le Fonds a utilisé le produit de l’émission pour l’achat de l’usufruit des Actifs Sukuk qui étaient mis en location au Sénégal, en contrepartie d’une marge de profit de 6% par an.



L’Actif Sukuk avait consisté en l’usufruit d’une partie de l’aérogare de l’ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor constituée d’une assiette foncière de 115 hectares, objet du titre foncier N0 17.621/NGA.



L’actif Sukuk contient les halls de départ et d’arrivée, les bâtiments de la Direction Générale, les parkings, les hangars et les bâtiments annexes.



La valeur de l’actif Sukuk avait été évalué par le Commissaire aux Comptes du FCTC à 250 milliards de FCFA.

Depuis le 26 janvier 2019, date du premier remboursement du Sukuk, l’Etat du Sénégal a respecté tous ses engagements pris lors du lancement de l’opération.



Oumar Nourou





Source : https://www.lejecos.com/Finance-Islamique-L-Etat-d...

