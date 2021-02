Financement de la campagne « contre saison chaude riz 2021 » dans la Vallée du Fleuve Sénégal : La Banque Agricole met plus de 6 milliards au profit de 514 organisations paysannes

Les travaux ont réuni pendant quatre jours les chefs d'agences du Réseau Nord, de Saint-Louis à Matam. Selon M. Massaer DIOP, Chef de Réseau Nord de La Banque Agricole : « Cette enveloppe de plus de 6 milliards, qui va certainement évoluer au deuxième comité de crédit prévu au courant du mois de février 2021, démontre la volonté de La Banque Agricole d’accompagner l'État dans la transformation structurelle de l'économie mais également permettre à une partie de la population de sortir de la pauvreté exacerbée par la crise sanitaire et économique ».



Il faut rappeler que pour la campagne horticole 2020/2021, La Banque Agricole a injecté un montant de 1,7 milliard dans la Vallée du Fleuve pour accompagner 180 organisations paysannes.

Bassirou Mbaye







