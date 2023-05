Financement de la demande en logements : Le Fonsis et le Fonds pour l’habitat social, signent un accord de collaboration

Selon un communiqué de presse, cette convention vise à accélérer la mise en place du projet de financement de la demande en logements abordables dans le cadre du « Programme 100.000 logements ».



La mise en œuvre de cette convention est portée par Kajom Capital, véhicule innovant du Fonsis qui a comme mission de financer l’accès à la propriété par le mécanisme de la location-vente à long terme.



Dans le cadre de ce programme phare du Pse, Kajom Capital financera l’accès à 21.000 logements.

« La signature de cette convention consacre l’entrée de Fhs dans le capital de Kajom Capital à hauteur de 10%. Ce qui va permettre l’accélération de son financement », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, directeur général du Fonsis.



« En plus d'accélérer et de favoriser l'accès à la propriété, Kajom Capital encouragera également les Sénégalais à épargner et à mieux planifier leur retraite et l'éducation de leurs enfants ; ce véhicule de location-vente offrira des opportunités d'investissement aux structures financières comme les assurances », a-t-il ajouté.



« Ainsi, la signature de cette convention constitue une étape majeure dans l’accompagnement des bénéficiaires de logement social à travers l’opérationnalisation du mécanisme de location-vente après celle portant sur la garantie. », a ajouté Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



