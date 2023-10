Financement de projets de logements en Guinée : La Banque Shelter Afrique accorde un prêt de 12 millions de dollars à Vista Bank

Selon un communiqué de presse, Vista Bank Guinée SA utilisera la ligne de crédit pour financer une partie de sa clientèle, notamment les promoteurs immobiliers et les entreprises de construction impliquées dans la fourniture de logements abordables en République de Guinée, y compris les Petites et moyennes entreprises (Pme) de la chaîne de valeur du logement. Les fonds seront également mis à la disposition des clients individuels de Vista Bank Guinée SA, pour la construction, la rénovation et l’acquisition des logements.



Le Directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique, Thierno Habib Hanne, a déclaré que cette facilité accordée à Vista Bank Guinée SA, s'alignait sur les objectifs stratégiques de l'institution en matière de stabilité financière, de création de valeur pour les actionnaires et d'impact sur le développement et l'abordabilité des prix des logements.



«Cet accord marque le premier pas dans la résolution du déficit de logement République De Guinée, avec la Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB) renforçant son influence sur le développement de ses États membres en proposant des solutions de logement rentables. Nous prévoyons que cette initiative aura un impact positif sur environ 1 240 personnes, en supposant une taille de famille moyenne de 6,2 personnes », a déclaré M. Hann.



Le Directeur général de Vista Bank Guinée SA, Tirmidjiou Diallo, a déclaré que l'approbation de la ligne de crédit par Shelter Afrique marquait le début d'un partenariat à long terme entre les deux institutions, ajoutant que la banque avait déjà sécurisé un solide portefeuille de promoteurs pour cette facilité.



«Plusieurs projets sont en cours, notamment un programme de 1,000 unités de logements à Conakry, et la première phase comprenant plus de 200 unités, bénéficiera de ce financement », a déclaré M. Diallo.



Selon l'accord de prêt, les promoteurs identifiés auront un maximum de 2 ans pour exécuter les projets. Une fois achevés, les clients des promoteurs (bénéficiaires des unités) auront un maximum de 8 ans pour rembourser les promoteurs.

«Nous pensons que la durée de 10 ans permettra aux promoteurs d'offrir des conditions de paiement attrayantes à leurs clients et d'améliorer l'abordabilité des prix », a déclaré M. Hann.



Le prêt est garanti par Vista Group Holdings SA, la société mère de Vista Bank Guinée SA, dont le siège est au Burkina Faso avec des bureaux en Gambie, en Sierra Leone, en Guinée et au Burkina Faso.



Adou Faye

