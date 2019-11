Financement des PME: Plus de 165 milliards FCfa mis à disposition

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019

Le forum d’Information, de partage des connaissances et de mise en réseau, en matière de développement du secteur privé des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a été bénéfique pour les PME.



Ainsi, l’Union Européenne a profité de l’occasion pour proposer de nouveaux instruments financiers aux PME africaines afin de pallier à leur besoin de financement, estimé à 331 milliards de dollars, soit 165 500 milliards FCfa.



« L’objectif principal du forum est de promouvoir le secteur privé des pays ACP afin qu’il soit plus compétitif et actif sur le marché continental et international », informe financialafrik.com.



