Financement des Pme : L’Adepme et la Banque Atlantique Sénégal signent un partenariat

-10% ! Ce pourcentage représente la part des crédits que les banques accordent aux Petites et moyennes entreprises qui représentent 98 % des entreprises au Sénégal.



Une situation qui ne laisse pas indifférente l’Adepme et la Banque Atlantique qui ont décidé de mutualiser leurs efforts en vue de renverser cette tendance. Les deux institutions ont signé un partenariat ce vendredi 22 septembre pour « faciliter » davantage l’accès des Pme aux financements.



« Ce partenariat vise à augmenter la part du volume de financements accordés aux petites et moyennes entreprises », a expliqué le directeur général de l’Adepme.



Dans le cadre de ce partenariat, à en croire idrissa Diabira, l’Adepme va apporter son expertise dans la structuration des dossiers de financements, les rendant éligibles et conformes aux attentes de la banque. Elle fera également « un suivi dans le but d’éviter un défaut de paiement ».



Ce partenariat qui arrive deux mois après le lancement officiel du Guichet unique de financement des Pme (Guf Pme) permet à l’Adepme de compter dans l’écosystème « un nouvel acteur majeur » qu’est la Banque Atlantique pour démultiplier les volumes de financements accordés aux Pme, conformément aux ambitions de l’Etat du Sénégal de porter les crédits mis à la disposition des Pme à 3000 milliards de francs Cfa d’ici 2030.



« Je salue l’engagement patriotique des acteurs publics et privés, qui ont déterminé, ensemble, le cadre de suivi intégré regroupant tous les acteurs autour du dispositif Pme de la Bceao et qui partagent l’ambition de faire passer le volume de financement des Pme de 500 milliards en 2023 à 3000 milliards en 2030 », avait dit le chef du gouvernement Amadou Ba alors qu’il présidait le lancement de la 3e édition du forum de la Pme sénégalaise le 13 juillet dernier.



Pour sa part, le directeur général de la Banque Atlantique Sénégal, magnifiant ce partenariat avec l’Adepme, a souligné que c’est une « convention cadre qui permet de conjuguer les efforts des deux structures, chacune par rapport à sa mission, son expérience et les objectifs qu’elle est censée réaliser ».



Abdelmounem Najoua a indiqué que ce partenariat est très important parce qu’il permet de mieux structurer l’écosystème des Pme en les rapprochant aux banques. Cela permet également à la banque d’avoir une vue claire sur l’entreprise avec l’accompagnement de l’Adepme qui s’active à faciliter la mise à disposition des informations nécessaires pour le déploiement des financements.



« Pour nous, la Pme est un axe de développement important vue l’importance de ces entreprises dans le tissu économique locale », a-t-il dit ajoutant que la Pme porte l’investissement, l’emploi et la création de la richesse.



En ce sens, le Directeur général de la Banque Atlantique a estimé qu’il est important d’accorder, à la Pme, une attention particulière avec une synergie d’actions entre les différents acteurs qui s’activent dans l’accompagnement et le financement des Pme.



Cela aidera, selon Abdelmounem Najoua, « à développer la culture de l’entreprise et de l’entreprenariat ».



Bassirou MBAYE















