Financement des Pme/Pmi : La Bceao veut des taux de sortie de crédits inférieurs à 10%

« J’aimerais avant tout féliciter Ecobank Sénégal pour cette initiative très appréciée par la Bceao d’organiser cet atelier d’échanges et de signature de partenariats avec les Structures d’appui et d’encadrement (Sae) des Petites et moyennes entreprises (Pme) agrées dans le cadre du dispositif de soutien aux financements des Pme/Pmi mis en place par le Conseil des ministres de l’Umoa sur proposition de la Bceao. », a dit d’emblée le directeur national de la Bceao pour le Sénégal.



Ahamadou Al Amine Lo qui présidait, le 10 janvier dernier, un atelier organisé par Ecobank Sénégal souligne que « cette initiative traduit la continuité des actions de Ecobank pour une appropriation de ce dispositif et son intégration dans les activités de financement de la banque en direction des Pme/Pmi ». Cette rencontre vise, surtout selon M. Lo, à poser un jalon important dans la diversification des relations de partenariat entre Ecobank et les Sae.



Les défis majeurs portent sur l’accroissement du nombre de Pme/Pmi accompagnées, financées et ayant procédé au remboursement de leurs encours de crédits conformément à l’échéancier arrêté, confie M. Lo. Selon lequel, sur la base des statistiques disponibles à fin septembre 2021, à peine une centaine de Pme ont bénéficié un financement sous le régime du dispositif.



C’est pourquoi, dit-il, si l’on tient compte des milliers de Pme/Pmi existantes, ces chiffres s’avèrent très modestes au regard des mesures prises par l’Etat du Sénégal en leur faveur, notamment dans le cadre du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A).

Ahamadou Al Amine Lo signale, dans la foulée, qu’il convient, à cet égard, de souligner l’enveloppe de 150 milliards de francs Cfa dédiée au Fonds de garantie pour le financement des grandes entreprises. Pour ce Fonds de garantie, il rappelle que les Pme bénéficieront d’une quotité de garantie de 70%.



Il y a également lieu de relever, d’après lui, l’enveloppe de 100 milliards Cfa réservée au Fonds d’appui au secteur privé. En ce qui la concerne, poursuit-il, la Bceao a engagé d’autres initiatives pour accroitre le financement des économies et en particulier des Pme/Pmi.



Il s’agit particulièrement de la centrale des bilans des entreprises non financières, du bureau d’information sur le crédit, ainsi que des instruments de financement alternatifs offerts aux Pme/Pmi comme le crédit-bail, l’affacturage et la finance islamique.

A l’en croire, des mesures incitatives ont également été mises en place pour les établissements de crédits pour ce qui concerne le dispositif prudentiel. « En d’autres termes, comment nous considérons le risque que constitue une Pme/Pmi dans le bilan d’une banque ? », s’interroge-t-il. Avant d’ajouter que, jusqu’à date, on l’a considéré comme étant très risquée en l’absence de garantie.

« Désormais, il suffit de franchir l’étape d’une sélection par une Sae et d’une acceptation du dossier par la banque pour que la quotité du risque qui leur est appliquée soit notablement abaissée. », commente le Directeur national de la banque centrale pour Sénégal. Qui renchérit qu’il y a lieu, également, de signaler la liquidité offerte par la Banque centrale au crédit consenti aux Pme/Pmi par son refinancement par un taux d’intérêt directeur qui est de 2,0%.



Cela veut simplement dire selon M. Lo, que « si, en tant que Sae, votre travail est fait et que les Pme/Pmi accèdent à ce dispositif, il y aura indiscutablement une baisse du taux de sortie du crédit parce que vous serez parvenu à mitiger le risque de défaut et la banque a une assurance sur la liquidité du crédit ». Le directeur national de la Bceao pour le Sénégal rappelle, enfin, que leur objectif est de faire de sorte que les taux de sortie de ces crédits soient inférieurs nettement à 10%.



