Financement des Pme sénégalaises : Le Fonsis alloue une enveloppe de 5 milliards de FCfa à Taysir Finance

Le Fonds islamique de relance, doté de 20 milliards FCFA, a été mis en place par le Fonsis, en collaboration avec la Banque islamique de développement (Bid) et l’État du Sénégal. Ce Fonds finance les Pme en capital et en dette, à travers des banques partenaires. Taysir Finance devient ainsi le troisième partenaire, après la Banque islamique du Sénégal et Coris Bank Baraka, à rejoindre cette initiative en faveur des Pme.



«Ce partenariat avec Taysir Finance reflète l’engagement du fonds souverain du Sénégal à co-développer, avec les banques et les Sfd, des solutions de financement innovantes et adaptées aux besoins du secteur privé. Investir dans les Pme est un axe d’intervention stratégique pour le Fonsis, du fait de son effet de levier important sur la création d’emplois et la modernisation de notre économie », a déclaré Babacar Gning, Directeur général du Fonsis.



«Nous sommes heureux de participer à cette initiative qui renforce notre capacité à soutenir les Pme et le secteur informel, notamment à travers la microfinance. Ce partenariat avec le Fonsis nous permettra d’améliorer l’accès des Pme aux financements, tout en renforçant leur capacité d’absorption des investissements » a ajouté Adama Cissé, Président du Conseil d’administration de Taysir Finance.



Ce partenariat illustre l’engagement des deux institutions à promouvoir une finance inclusive et responsable, conforme aux principes de la finance islamique.



Le Fonsis est le fonds souverain du Sénégal créé en 2012, ayant pour mission de promouvoir le développement économique et social du Pays, à travers des investissements stratégiques.



Taysir Finance est un acteur majeur de la microfinance au Sénégal, spécialisé dans l'offre de solutions financières adaptées aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'au secteur informel. Taysir Finance se distingue par son approche inclusive qui repose sur des principes de la finance islamique et de l'économie solidaire.

Source : Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis), via son Fonds islamique de relance, a alloué une enveloppe de cinq (5) milliards de francs CFA à Taysir Finance. Selon un communiqué de presse, ce financement vise à soutenir les petites et moyennes entreprises (Pme) sénégalaises en leur offrant un accès à des financements aux meilleures conditions du marché, avec un taux attractif de 5,5 %.Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-Pme-senega...

