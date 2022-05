Financement des acteurs agricoles par le SRE: Les administrateurs magnifient les résultats de l'ORSRE L'Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE), pour la qualité de ses résultats obtenus dans la mise en oeuvre du SRE pour la filière anacarde, a été felicité par ses administrateurs, lors de la cinquième session de son Conseil d'administration. Pour le pilote en cours, 19 entrepôts fonctionnent déjà à plein régime entre Fatick, Sedhiou, Kolda et Ziguinchor.

Pour un organe aussi jeune que l'ORSRE, ses résultats actuels enregistrés dans l'expérimentation du SRE pour la filière anacarde, malgré les ressources limitées pour le déroulement des activités, relèvent d'une prouesse. Mieux, les performances de l'institution ont suffisamment justifié son dynamisme et sa crédibilité auprès des banques et des systèmes financiers décentralisés (SFD) qui accompagnent aujourd'hui, les acteurs agricoles avec des financements conséquents.



De même, le déploiement du mécanisme SRE à l'échelle communautaire, avec la participation de l'Organe à Bissau, à la rencontre pour la mise en place du marché unique du cajou, reste un réel indicateur de performance de cet outil en voie d'être dupliqué dans la sous-région, au profit des acteurs des pays de la SeGaBi composés du Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau.



Dans la perspective du développement du SRE à l'échelle nationale, le Directeur général de l'ORSRE, Driss Junior Diallo a déclaré l'ambition de l'Organe de mettre en oeuvre des actions dirigées vers les acteurs de la filière horticole, notamment les producteurs d'oignons, afin de les faire bénéficier du SRE au niveau du marché d'intérêt national. Les administrateurs ont aussi souhaité que l'Organe fasse des activités sur toutes les filières agricoles et horticoles du Sénégal.



