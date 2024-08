Financement des entreprises dans les hydrocarbures et les mines : La Bnde et le St-Cnscl nouent un partenariat

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur général de la Bnde a indiqué lors de la cérémonie de signature de la convention que ce partenariat vise à renforcer la capacité des entreprises locales dans le secteur extractif en vue de faciliter leur accès au financement et contribuer à leur compétitivité.



Pour Mamadou Faye, cette alliance avec le Cnscl permettra aux entreprises d’être mieux préparées à faire face aux enjeux liés à l’exploitation, notamment, des hydrocarbures.



A l’en croire, la Bnde « va contribuer à la stratégie du contenu local en facilitant l’accès aux financements pour les entreprises."



Il a souligné qu’ils sont conscients que les difficultés liées au financement approprié entravent la participation active des acteurs dans le domaine. C’est la raison pour laquelle, a-t-il ajouté, ils vont travailler en synergie pour créer des produits financiers spécifiques avec des conditions avantageuses et compétitives dans le but de satisfaire les besoins de leurs cibles.



Il a relevé que les entreprises ne bénéficient pas souvent de l’accompagnement nécessaire après le financement. En ce sens, M. Faye a confié : « Nous identifions les besoins réels de nos clients, leur donner le financement et les accompagner de manière pertinente. »



Pour sa part, le secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local a soutenu que leur partenariat avec la Banque nationale pour le développement économique est « une véritable alliance stratégique » dans le domaine des hydrocarbures et des mines qui sont des « secteurs spécifiques avec des exigences spécifiques ».



Mor Bakhoum a ajouté que cette convention incarne leur volonté commune de soutenir les entreprises locales, non seulement en leur offrant des solutions financières adaptées, mais aussi en les accompagnant pour qu’elles puissent innover et se développer de manière durable.



Il a déclaré dans la foulée que le St-Cnscl, par le biais de ce partenariat avec la Bnde, réaffirme son engagement à mutualiser les ressources de l’Etat pour un accompagnement optimal du secteur privé national, notamment via l’opérationnalisation du Guichet unique du Comité national de suivi du contenu local.



Il a enfin fait savoir que la création d’une industrie dynamique passe par la capacité de des entreprises à s’adapter, à innover et à se développer de manière durable.



Bassirou MBAYE





Source : La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) et le Secrétariat technique du comité national de suivi du contenu local (St-Cnscl) ont signé une convention de partenariat vendredi 02 Août 2024 à Dakar, capitale de la République sénégalaise.Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-entreprise...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook