Financement des femmes de Guédiawaye: Salimata Diop Dieng soulage 137 femmes actrices de développement à hauteur de 106 millions

Les femmes des cinq communes que compte le département de Guédiawaye ont sonné la grande mobilisation ce samedi 20 mars, sur l'esplanade de la mairie de ville lors de la rencontre d'échanges et de partage entre le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Salimata Diop Dieng, sur l'année sociale 2018.



Cette rencontre qui a enregistré la présence du maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall et toutes les autorités du département marque lselon le ministre, un nouveau départ pour les femmes désireuses de l'accompagner dans la haute mission qui lui a été confiée par le Président Macky Sall.



Venu accueillir le ministre de la femme,de la famille et du genre, le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall a plaidé pour l'accroissement des financements dans son fief avant de demander aux femmes venues massivement, de soutenir leur ministre, Salimata Diop Dieng.



A cette occasion, le ministre a procédé à une remise symbolique d'attestations de fin de formation qui sanctionne une programme de renforcement de compétences au profit de 137 femmes à l'actif du PIDES, qui leur a déjà octroyé un financement de l'ordre de 106 millions de nos francs.



Dans la même veine, à en croire Mme Dieng, "56 unités économiques vont être lancées aujourd'hui pour un financement global de 100 millions FCFA couvrant les cinq communes du département de Guédiawaye, en plus du lot d'équipements de production et de vie d'une valeur estimée à 50 millions FCFA". Elle précise que pour ce programme, plus de 2000 femmes seront impactées en termes de revenus.



Sous les ovations des femmes soulevant des pancartes, le ministre a déclaré: "ces lignes d'actions que je voudrais placer sous le signe de l'innovation et surtout du patriotisme, je compte les mettre en oeuvre et les suivre avec vous, mais aussi, les évaluer, à la fin de l'année, avec vous".



Cette rencontre qui est le point départ du dialogue qui sera entretenu avec les femmes les organisations, est l'amorce d'un programme économique qui sera déroulé dans les mêmes formes à Rufisque, le 23 janvier 2018, le 25 janvier dans le département de Pikine et Dakar, le 30 janvier avant de faire le tour des régions.











Cheikh Makhfou Diop Leral.net