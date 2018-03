Financement des femmes de Louga : Mamadou Mamour Diallo passe à l’acte… Une mobilisation exceptionnelle, une reconnaissance exprimée, une adhésion enthousiaste et la détermination de réélire le chef de l’Etat en 2019. Tels sont les sentiments salués par le leader du Mouvement ‘’Dolly Macky’, Mamadou Mamour Diallo qui a initié un forum ce samedi 10 mars 2018 au CEDEPS de Louga.



Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre a été divisée en deux (2) phases : la matinée des jeunes et l’après-midi des femmes.



Une évocation historique s’impose : La première rencontre d’une délégation du mouvement avec le candidat Macky Sall alors en campagne électorale pour les législatives, qui avait allongé 20 millions de francs en guise de transport. Mamour Diallo avait conservé cet argent. Ce montant sert actuellement de fonds de roulement aux femmes formées aux techniques de management ou de gestion d’activités commerciales, après une formation théorique sanctionnée par un diplôme.



Devant l’explosion de joie, le patron du mouvement ‘’Dolly Macky’’ a pris le micro pour dire : « je n’ai qu’une ambition jusqu’en 2019, la reconduction de mon mentor dés le premier tour. Ce sera ma seule satisfaction morale. Je sais que vous vous êtes inscrites dans cette dynamique de victoire. Car nos manifestations d’aujourd’hui, sont pleinement vécues ». Ce message et cette exhortation sont salués par des applaudissements nourris et rythmés par la nouvelle chanson en vogue ‘’ Nooy moytoo sa noon’’, qui fera certainement danser un jour, Mamour Mamour Diallo.



Une preuve d’attachement profond exprimé sur un tableau de Papa Samba Bathily, comportant les 19 lettres commentées du nom et prénom du leader du Mouvement ‘’Dolly Macky’’. Un joli décor où l’on aperçoit 100 mallettes métalliques en miniature et des carnets pour l’enrôlement à la Couverture Maladie Universels (CMU).



M. Diallo ne s’arrête pas là, il a annoncé la remise de matériels (chaises, nattes, plats…) aux femmes et des financements imminents à hauteur de 200 millions. Toutes ces actions sont faites dans le but d’accompagner le Président Macky Sall dans sa politique d’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes Sénégalais.



Par ailleurs, le leader du Mouvement Dolly Macky a exhorté les jeunes à s’inscrire massivement sur les listes électorales dont la révision est ouverte le premier Mars 2018, pour donner la majorité absolue au Président Macky Sall, le soir du 24 Février 2019.



D’ailleurs des caravanes de sensibilisation seront organisées dans ce sens.



Louga : Un forum de la jeunesse ‘’Dolly Macky’’ se penche sur le PSE



Au terme d’une session de formation animée par les branches techniques de l’ANPEJ, 30 jeunes Lougatois ont reçu des diplômes de fin de stage. Le directeur, M. Lamine DIENG a évoqué 28 projets retenus qui feront l’objet de financements. C’est dans cette lancée qu’un forum des jeunes du mouvement ‘’ Dolly Macky’’ dirigé par le directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo, dans la matinée de ce samedi 10 mars 2018, a été consacré par les débats sur les réalisations du chef de l’Etat Macky Sall au niveau régional.



M. Papa Samba Bathily le responsable des jeunes ‘’Dollyste’’ s’est félicité de la tenue de ce forum qui permet d’évaluer et d’apprécier des réalisations du régime en place promise dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé à Louga. Citons par exemple le bon état des routes goudronnées, la construction du quai de pêche de Potou, l’ouverture du PRODACT qui a absorbé beaucoup de jeunes chômeurs. Il y a également la satisfaction des doléances sur le plan social, l’amélioration de l’éducation et de l’enseignement et d’autres solutions apportés aux problèmes des populations.



La rencontre a regroupé au CEDEPS de Louga, des têtes pensantes, des personnes ressources et des universitaires qui ont décortiqué les différents volets du (PSE) Plan Sénégal émergent. Bien présent dans la salle du CEDEPS richement décoré, M. Mamadou Mamour Diallo, tient « à outiller les jeunes invités à relever tous les défit du futur».



Dans l’après-midi, une autre manifestation d’échanges et de barattages à l’intention des femmes se tiendra au même lieu.













LOUGAWEBMEDIAS.COM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook