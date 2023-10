Financement des femmes et jeunes sénégalais : Microsen et Usaid entrepreneuriat & investissement signent un partenariat

La ligne de crédit vise à fournir des prêts aux Petites et moyennes entreprises (Pme) sénégalaises qui s’activent dans des secteurs à fort impact socio-économique, notamment l’agriculture et l'agro-industrie, la santé et la nutrition, les énergies renouvelables, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la création d'emplois, et les industries créatives.



Dans le cadre de ce partenariat, Microsen va accéder à un fonds catalyseur de Usaid entrepreneuriat & investissement d’un montant de 47 millions de francs Cfa.



Il est attendu, à travers ce partenariat entre Microsen et Usaid entrepreneuriat & investissement, la mobilisation de 187 millions de francs Cfa en faveur, au moins, de 75 Micro, petites et moyennes entreprises (Mpme) et/ou Gie d’ici au 31 décembre.



Concernant l’accès à ces crédits, les deux institutions donnent la « priorité aux femmes et jeunes opérant dans des secteurs clés comme l’agriculture, eau et assainissement, énergies renouvelables, santé et Tic, dans les 14 régions du pays ».



« Cette signature vient renforcer le positionnement de Microsen sur le financement de l’une de ses cibles prioritaires : les Pme et dans une dimension plus structurante les femmes évoluant dans les secteurs visés par la présente convention », a déclaré Ndeye Binta Diop, directrice générale de Microsen SA.



Pour sa part, Dieynaba Thiam Ka, cheffe du projet entrepreneuriat & investissement de l’Usaid a indiqué qu’ils croient fermement que l'autonomisation des entrepreneurs sénégalais est la clé d'une économie dynamique et prospère.



A l’en croire, « ce partenariat illustre l’engagement de l’Usaid à lever les barrières aux activités entrepreneuriales des jeunes et des femmes souvent plombées par les difficultés d’accès au financement ».



