Financement des infrastructures en Afrique : L'Ustda et Meridiam signent un protocole d’accord

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, dans le cadre de cet accord, l'Ustda prévoit jusqu'à 20 millions de dollars d'aide à la préparation de projets au cours des cinq prochaines années, qui permettra de mobiliser un investissement total de 1,5 milliard de dollars de la part de Meridiam.



« L'engagement de l'Ustda avec Meridiam nous permettra de tirer parti de nos compétences, de notre expertise et de nos ressources respectives et d'atteindre notre objectif commun d'infrastructures de haute qualité en Afrique subsaharienne », a déclaré Enoh T. Ebong, directeur de l'Ustda.



« L'Ustda a plus de 30 ans d'expérience dans la préparation de projets qui mettent en valeur l'innovation de notre secteur privé. Notre collaboration bénéfique avec Meridiam contribuera à mobiliser des capitaux pour des projets d'infrastructure transformationnels que nos partenaires en Afrique ont identifiés comme étant leurs priorités », a-t-il ajouté.



Le protocole d'accord établit de nouveaux mécanismes pour faire aboutir les projets en améliorant le partage d'informations sur les opportunités prometteuses à venir et en établissant conjointement des priorités pour les projets dont les intérêts se rejoignent. Il s'appuiera sur les outils de préparation des projets de l'Ustda, notamment les études de faisabilité, l'assistance technique et les projets pilotes, en mettant l'accent sur des secteurs cibles tels que l'énergie, les transports et les infrastructures publiques comme l'eau et les hôpitaux. Ce faisant, le protocole d'accord élargira le portefeuille de l'Ustda et facilitera les décisions d'investissement de Meridiam.



« Au nom de Meridiam, je suis particulièrement fier de cette signature officielle qui marque une étape importante dans notre collaboration avec l'Ustda en Afrique. Cette collaboration unique ouvre la voie à des opportunités prometteuses qui nous permettront d'aller encore plus loin ensemble dans la mise en œuvre de projets de développement durable ambitieux et innovants sur le continent. », a déclaré Thierry Déau, fondateur et Pdg de Meridiam.



Adou Faye













Source : L'Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda) et Meridiam ont signé un protocole d'accord visant à mobiliser des capitaux pour l'investissement dans les infrastructures en Afrique subsaharienne grâce à une coopération renforcée en matière de préparation de projets.Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-infrastruc...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook