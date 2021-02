Financement des petites entreprises et start-ups : I&P Accélération s’active dans le Sahel

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|





Ces derniers mois, I&P et les fonds d’investissement d’impact participant à la mise en œuvre du programme – Comoé Capital, Sinergi Burkina, Sinergi Niger et Teranga Capital - ont accueilli 8 nouvelles entreprises en portefeuille dans 3 pays du Sahel.



Il s’agit, au Burkina Faso, de



En Côte d’Ivoire, le programme a touché



Aussi, le programme I&P Accélération au Sahel a appuyé, au Mali,



La crise sanitaire et les impacts économiques générés par la pandémie de covid-19 ayant fortement fragilisé les petites et moyennes entreprise, une partie du budget du programme a été consacrée à l’accompagnement d’entreprises partenaires d’I&P à fort potentiel, mais qui ont dû se réinventer pour pouvoir maintenir leurs activités face à la crise Covid-19.

Bassirou MBAYE







Pour accélérer le développement des jeunes pousses de la sous-région sahélienne, Investisseurs & Partenaires (I&P) et l’Union européenne ont lancé I&P Accélération au Sahel, un programme innovant qui propose des financements d’amorçage et des missions d’assistance technique aux petites entreprises et start-ups jugées trop jeunes pour bénéficier d’un financement classique (prêt bancaire, investissement en capital, etc.).Ces derniers mois, I&P et les fonds d’investissement d’impact participant à la mise en œuvre du programmeComoé Capital, Sinergi Burkina, Sinergi Niger et Teranga Capitalont accueillinouvelles entreprises en portefeuille dans 3 pays du Sahel.Il s’agit, au Burkina Faso, de Fenel , une maison de création d'accessoires de mode conçus à partir d'étoffes tissés à la main (Faso Dan Fani), de Salgatech , une entreprise de production et d’installation de chambres froides multifonctions et des machines à glace et de Yam Agro Industries , une entreprise spécialisée dans la production de sirops (bissap, gingembre) et de confiture de mangue.En Côte d’Ivoire, le programme a touché Citrine Corporation qui est une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation du manioc en attiéké frais (semoule de manioc) et en placali (pâte de manioc), Ecoclair , une entreprise spécialisée dans la buanderie industrielle pour les complexes hôteliers, les entreprises et industries et les clients particuliers, E’Sens , une entreprise ivoirienne spécialisée dans la production d’huiles essentielles d’agrumes (bigarade, bergamote) et Syn’el , une entreprise spécialisée dans la fabrication artisanale de sorbets sur bâtonnet à partir de jus entièrement naturels.Aussi, le programme I&P Accélération au Sahel a appuyé, au Mali, Fulbe & Khem , un laboratoire spécialisé dans la transformation de plantes médicinales locales en compléments alimentaires et produits cosmétiques et la commercialisation des produits à travers les pharmacies, les parapharmacies, les supérettes et les chaines de magasin bio.La crise sanitaire et les impacts économiques générés par la pandémie de covid-19 ayant fortement fragilisé les petites et moyennes entreprise, une partie du budget du programme a été consacrée à l’accompagnement d’entreprises partenaires d’I&P à fort potentiel, mais qui ont dû se réinventer pour pouvoir maintenir leurs activités face à la crise Covid-19.





Source : Lancé en juillet 2020 avec le soutien de l’Union européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFU), le programme I&P Accélération au Sahel a réalisé ces derniers mois une dizaine de nouveaux financements d’amorçage.Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-petites-en...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos