Financement du terrorisme : 3 Sierra Léonais dont un ancien ambassadeur et un professeur d’université, arrêtés à l’AIBD M. L. Samura, ancien ambassadeur de la Sierra Léone en Lybie, I. I. Korona, Professeur à l’université de Freetown et M. O. M. Ahmed, représentant au Sénégal de l’Association mondiale pour l’appel islamique (Amai), en partance pour l’Afrique du Sud, ont été arrêtés avec 45 millions FCFA non déclarés, vendredi dernier par la DIC, à l'aéroport Blaise Diagne et déférés au parquet de Mbour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, rapporte "Enquête".

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments de la DIC ont découvert sur M. O. M. Ahmed des passeports de 2 jeunes Sénégalais, 6 Guinéens, 4 Sierra Léonais, 6 Tchadiens et 4 Comoriens, un chèque d'une banque de la place d’un montant de 386 millions Fcfa et une lettre de transfert d’une somme de 10 000 dollars Us au Liban. Il a été également trouvé sur le téléphone du professeur d’université I. I. Koroma, un document faisant état d’un virement de 35 625 dollars qu’il a reçus d’une association dénommée «Diana» sise en Turquie.



Les mis en cause ont soutenu que l’argent est destiné à payer des enseignants officiant dans les écoles coraniques de l’Amai en Sierra Léone.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos