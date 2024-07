Financement et construction d'infrastructures sportives : L’Apix et le ministère des Sports signent une convention de partenariat

Adou Faye Selon une note d’information de l’Apix, cette convention s’inscrit dans le cadre de la structuration des partenariats futurs avec les investisseurs intéressés par le financement et la construction d'infrastructures sportives. Le Directeur général de l’Apix, Bakary Séga Bathily a souligné l’importance de cette collaboration pour le développement territorial inclusif et équilibré des activités sportives et culturelles.« Grâce à cette convention, l’Apix et le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture cherchent à attirer des investissements privés pour compléter les efforts de développement du secteur sportif afin de doter notre pays d’infrastructures de haut niveau, fonctionnelles et accessibles à tous, » a-t-il déclaré.Selon la même source, il a également rappelé les efforts de l’État du Sénégal, qui a investi 42 milliards de FCfa en 2024 pour la construction et la rénovation de stades et autres installations sportives à travers le pays.Mme le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, ajoute la même source, a mis en avant l’importance de la construction d'infrastructures sportives de proximité dans les 557 communes du Sénégal. Elle a annoncé la construction de plateaux multifonctionnels, de salles pour les arts martiaux, de parcours sportifs et de piscines au cours des cinq prochaines années. Elle a également évoqué la création de Centres de lecture et d’animation culturelle, de musées et de foyers des jeunes pour soutenir les talents artistiques et culturels. Elle a rappelé les défis liés à l’entretien des installations et la nécessité de revoir les modèles de gestion actuels.





Source : Partenariat historique entre le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et Apix-SA pour développer les infrastructures sportives au Sénégal. Selon une note d'information, le 8 juillet 2024, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et Apix-SA ont signé une convention visant à développer les infrastructures sportives au Sénégal.

