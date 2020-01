Financement libyen de la campagne de Sarkozy : Les confidences de l'ancien président malien ATT à la Dic L’ancien président malien Amadou Toumani Touré dit ATT a été interrogé en 2015 à Dakar où il était en exil, par la police sénégalaise (Division des investigations criminelles) et par des juges Français sur le présumé financement libyen à l’endroit de Nicholas Sarkozy pour les besoins de sa campagne à l’élection présidentielle française de 2007.

Selon le quotidien sénégalais « Libération », ATT a été interrogé comme témoin dans cette affaire suite au témoignage de Jacques Dupuydauby. Ce dernier avait soutenu qu’une rencontre à laquelle il avait assisté s’était tenue entre Cheikh Amadou Bâ, un proche d’ATT, et Béchir Salah partisan farouche de Kadhafi.



Il a été mentionné, lors de cette réunion, d’un financement qui devait passer par le Fonds libyen dont la branche malienne était sous la coupe de Cheikh Amadou Bâ.



L’ex-chef de l’Etat malien a récusé la note publiée par Médiapart. Laquelle, contestée par Sarkozy, et signée par, Moussa Koussa alors chef du service sécurité extérieur libyen, est censée valider les décisions prises lors d’une réunion en date du 6 octobre 2006, pour le financement, par la Libye, de la campagne présidentielle du candidat d’alors par la suite élu.



Interpellé sur les fonctions de Cheikh Amadou Kanté présumé porteur de valises des autorités maliennes, ATT a précisé que celui-ci était conseiller technique à la présidence de la République, chef de la cellule de l’avion présidentiel, chargé de la gestion, du suivi, et de son entretien. Il a exercé ces fonctions durant ses 2 mandats. Par ailleurs, Kanté occupait, à cause de ses bonnes relations avec Béchir Saleh, côté libyen.



ATT a toutefois précisé qu’il n’a jamais vu une note officielle nommant Kanté représentant pour le Mali et l’Afrique de l’Ouest du Libya africa investment company (Laico).



A la question de savoir ’’Est-ce que Béchir Saleh était l’interlocuteur direct de Kanté ? ATT a réitéré qu’il n’était que son ami et non son interlocuteur car le Mali n’en avait pas besoin.



Cependant, il a reconnu que quand il y avait quelques difficultés, c’est Kanté qui était sollicité pour échanger avec Béchir Saleh du fait de leurs relations amicales que les 2 hommes entretiennent bien avant que Kanté ne travaille pour lui.



Interpellé sur une conversation qui aurait été faite en sa présence, entre Cheich Amadou Kanté et Béchir Saleh, au cours de laquelle il a été évoquée la mise à disposition des comptes bancaires du groupe Bolloré de Liechtenstein pour le financement par la Libye de la campagne présidentielle du candidat Nicolas Sarkozy, ATT a été formel, disant que cette conversation n’a jamais eu lieu.



