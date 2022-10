Financement pour l’éradication de la poliomyélite dans le monde : L’Oms espère plus de 2,54 milliards de dollars A l’occasion du Sommet mondial de la santé, les dirigeants mondiaux s’engagent à soutenir l’Organisation mondiale de la santé en mettant sur la table, 2,54 milliards de dollars, pour éradiquer la poliomyélite qui gangrène encore quelques pays.

L’éradication de la poliomyélite, un problème de santé publique mondial, a réuni de nombreux dirigeants à Berlin. Lors de ce sommet mondial, les questions cruciales portaient sur l’éradication de la poliomyélite dans le monde et les moyens à utiliser pour y parvenir. A cet effet, «les dirigeants mondiaux se sont engagés à hauteur de 2,54 milliards de dollars américains en faveur de la Stratégie 2022-2026». Celle-ci vise à éradiquer cette maladie. «Ce financement permettra alors de soutenir les efforts mondiaux visant à surmonter les derniers obstacles à l’éradication de la poliomyélite, à vacciner 370 millions d’enfants par an au cours des 5 prochaines années et à poursuivre la surveillance de la maladie dans 50 pays», note l’Organisation mondiale de la santé (Oms). «Aucun endroit n’est sûr tant que la poliomyélite n’a pas été éradiquée partout. Tant que le virus existe encore quelque part dans le monde, il peut se propager, y compris dans notre propre pays», a déclaré Svenja Schulze, ministre fédérale de la Coopération économique et du développement de l’Allemagne. Elle poursuit : «Nous avons aujourd’hui la possibilité réelle d’éradiquer complétement la poliomyélite, et nous voulons la saisir ensemble.»



Il faut rappeler que la création de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (Imep) a permis à l’Oms de poser des pas de géant dans l’éradication de la maladie, étant donné que le nombre de cas a baissé de 99%. L’Oms espère, avec l’implication sans faille et la concrétisation des promesses des dirigeants mondiaux, qu’elle parviendra à éradiquer cette maladie. Même si elle reste endémique au Pakistan et en Afghanistan, le nombre de cas a considérablement baissé.

