Financements de Me Wade, de Sonko, et du Frn : la crise couve à Nio Lank Un vent de division souffle au sein du collectif Nio Lank. En toile de fond, des financements reçus de leaders de l’opposition, une éventuelle rencontre avec Macky Sall et des questions de préséance, selon "Libération".

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Le journal révèle, en effet, que les 1100 euros (750 000 FCfa) remis par l’ancien président Me Abdoulaye Wade, ne sont pas du goût de tout le monde.



Ousmane Sonko et le Front de résistance national, auraient également remis chacun 100 000 francs CFA au collectif, selon un membre de Nio Lank qui a pris part à une réunion d’évaluation du mouvement citoyen, au siège de Y en a marre, il y a trois jours. Justement, indique l’interlocuteur du journal, le contrôle qu’exercerait Y en marre et Frapp France dégage sur le collectif, n’agrée pas tout tout le monde au sein de Nio Lank.



L’éventuelle rencontre avec le président de la République est également un sujet de discorde à Nio Lank. Alors que certains y seraient favorables, d’autres sont plutôt réticents et posent des conditions, indique le journal.

