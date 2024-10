Financements des infrastructures en Afrique : L’appel du Directeur général de Uba à la communauté internationale

Selon une note d’information, le forum, dont le thème était « Mobiliser l'investissement africain global pour les besoins en infrastructures de l'Afrique », était organisé par Africa Prosperity Network (Apn) et Africa America Institute (Aai), et se concentrait sur les défis de l'Afrique en matière d'infrastructures et sur le besoin urgent d'investissements pour stimuler le développement durable à travers le continent.



Lors de son discours, ajoute la même source, M. Alawuba a mis l'accent sur le manque criant d'infrastructures auquel l'Afrique est confrontée, tout en citant des estimations de la Banque africaine de développement (Bad) selon lesquelles le continent a besoin de 100 milliards de dollars par an pour combler le déficit dans des secteurs tels que l'énergie, les transports, les télécommunications et le logement.



« Bien que ces chiffres soient stupéfiants, ils constituent également un appel à l'action », a noté le directeur général, tout en soulignant la nécessité d'une réflexion innovante et de partenariats stratégiques pour mobiliser les investissements nécessaires.



M. Alawuba a pris le temps de réitérer l'engagement de l'Uba en faveur du développement de l'Afrique, en soulignant le rôle de la banque dans plusieurs projets d'infrastructure clés sur le continent.



Il a souligné la participation de Uba au financement du barrage Julius Nyerere de 2 115 MW en Tanzanie, à des projets d'infrastructure routière et à des initiatives d'expansion portuaire en Afrique centrale et occidentale, ajoutant que « ces projets ne se limitent pas à la construction ; ils visent à relier les gens, les idées et les opportunités afin de créer un avenir prospère pour l'Afrique ».



Il a également mis l'accent sur le programme de financement de 6 milliards de dollars de Uba en collaboration avec le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui vise à stimuler le commerce intra-africain et à créer des opportunités pour les petites et moyennes entreprises à travers le continent.



Abordant les défis spécifiques auxquels l'Afrique est confrontée, M. Alawuba a souligné la nécessité d'investissements dirigés par l'Afrique et l'importance de la diaspora africaine dans la mise en œuvre de ce programme. « La communauté africaine mondiale doit s'approprier notre développement. En mobilisant les ressources de la diaspora, des investisseurs mondiaux et des entrepreneurs locaux, nous pouvons surmonter nos problèmes d'infrastructure », a-t-il déclaré.



Il a appelé à la formation de partenariats inclusifs et transparents entre les gouvernements, le secteur privé et les institutions financières internationales pour stimuler le développement de l'Afrique. Il a conclu par un rappel puissant, citant Nelson Mandela : « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ».



L'implication du groupe Uba dans des projets transformateurs, associée à ses partenariats stratégiques, continue de jouer un rôle central dans le développement de l'Afrique. Comme l'a fait remarquer M. Alawuba, « le temps de l'action est venu. Ensemble, nous pouvons exploiter les partenariats et les investissements pour libérer tout le potentiel de l'Afrique ».



La réception Uba Africa s'est tenue en marge de l'événement, en présence de plusieurs chefs d'État et dirigeants internationaux qui ont pris le temps de féliciter la banque pour ses efforts visant à galvaniser le continent africain afin qu'il contribue au développement des infrastructures et à la mise à disposition de ressources précieuses.



Parmi les autres membres de la haute direction présents à l'événement figuraient le directeur exécutif et Pdg de Uba Afrique, Abiola Bawuah, le directeur exécutif de Uba International et Pdg de Uba Amérique, Sola Yomi-Ajayi, le chef de groupe, marketing et communications d'entreprise, Alero Ladipo, parmi d'autres.



