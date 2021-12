Financements, inauguration de deux points Nano-Crédit à Thiès : La pertinence de la Der/Fj magnifiée dans la capitale du rail

« Conformément à la volonté du président Macky Sall dans le cadre du renforcement de son intervention pour l’autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes, la Der/Fj a mis en place un nouveau produit dénommé Nano-Crédit » opérationnalisé « en juin 2020 au marché central au poisson de Pikine », rappelle, d’emblée, Papa Amadou Sarr.



Le délégué général de la Der/Fj qui inaugurait deux points Nano-Crédit dans la capitale du rail, n’a pas manqué de passer en revue les réalisations de sa structure dans ladite localité. Dans la région de Thiès, les financements octroyés par la Der/Fj atteignent, selon M. Sarr, 5 milliards 300 millions de francs Cfa pour 9100 bénéficiaires dans des secteurs clés comme la pêche, l’agriculture, l’élevage, les services et l’artisanat.



A Thiès « Moussaneté », il renseigne que le point Nano-Crédit ouvert le 26 juin 2021, compte actuellement 1004 bénéficiaires pour 1216 crédits octroyés et 66 millions 335 mille francs Cfa avec un taux de remboursement de 70%. Au foyer des femmes qui faisait l’objet d’inauguration, il soutient que le point enregistre 1763 bénéficiaires, 2198 crédits octroyés pour un montant global de 122 millions 225 mille francs Cfa. Le taux de remboursement est à 98% au foyer des femmes de Thiès, précise M. Sarr.

Dans la foulée, Pape Sarr, comme l’appellent les intimes, a fait des promesses : « Vous avez demandé un relèvement du montant du Nano-Crédit jusqu’à 500 mille francs, on va le faire. Vous avez demandé une augmentation de la maturité du crédit jusqu’à 6 mois à partir de 200 mille francs, 300 mille francs, on va le faire. »



« Les habitants de Thiès sont témoin de l’importance de la Der/Fj et particulièrement du Nano-Crédit. La décision de mettre en place ce produit de financement qui octroie de petits montants prend en compte les réalités du pays », constate Talla Sylla. Car, explique le maire de Thiès, beaucoup de femmes et de jeunes sénégalais ont besoin de financements et n’ont pas accès au système bancaire classique.



Par ailleurs, Talla Sylla a profité de l’occasion pour inviter le délégué général à voir comment aider les conducteurs de motos taxis communément appelées « Jakarta » à être formés et avoir des permis de conduire, d’équipements de protection, de l’assurance entre autres. Parce que, dit-il, les « Jakarta » font maintenant partie de la vie des sénégalais et des jeunes gagnent leur vie avec et satisfont les besoins de leurs familles.



L’intervention de la Der/Fj dans la formation et le financement des femmes et jeunes de Thiès a été, de manière unanime, magnifié par toutes les couches de la population, y compris les imams qui ont été représentés à la cérémonie d’inauguration des points Nano-Crédit de la Der/Fj.

