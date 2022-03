Finances Publiques : Le Sénégal lève 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mars 2022 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

L’émetteur avait mis en adjudication un montant global de 55 milliards de FCFA. Le montant global des soumissions s’est élevé à 95,374 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 173,41%.



Le montant des soumissions retenu est de 55 milliards de FCFA et celui rejeté 40,374 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d’absorption de 57,67%.



Les fonds levés par la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor sont destinés à assurer la couverture des besoins de financements du budget de l’Etat. A la date du 10 mars 2022, le montant global des OAT levé par le Trésor Public depuis le début de l’année se situe à 150 milliards de FCFA. Avec les fonds levés ce 11 mars 2022, cela donne un cumul de 205 milliards de FCFA d’OAT levés sur le marché financier de l’UEMOA.



Les investisseurs dont les soumissions sont retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,52%.



Le remboursement des titres émis par le Trésor Public est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 14 mars 2029 alors que le paiement des intérêts se fera annuellement dès la première année à un taux fixe annoncé de 5,65%.

Oumar Nourou







Source : L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, a levé le 11 mars 2022 sur le marché financier de l’UEMOA, la somme de 55 milliards de FCFA au terme d’une émission d’obligations assimilables du trésor (OAT) de durée 7 ans.Source : https://www.lejecos.com/Finances-Publiques-Le-Sene...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook