Finances publiques: 366,1 milliards FCfa mobilisés en février

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Au terme du mois de février 2019, la gestion budgétaire est marquée par une hausse des ressources budgétaires conjuguée à une exécution soutenue des dépenses publiques selon le point mensuel de conjonctures rendu public, hier.



Les ressources mobilisées à fin février 2019 sont évaluées à 366,1 milliards de FCfa, augmentant de 17,1% tandis que les dépenses totales, estimées à 635,9 milliards, se sont confortées de 30,7%, en glissement annuel.



Au total, le déficit budgétaire est provisoirement estimé à 269, 8 milliards à fin février 2019 contre 173,8 milliards un an auparavant. Les ressources globales sont composées de recettes budgétaires (336,6 milliards), de dons (24,5 milliards) et des ressources du FSE (5 milliards).













Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos