Finances publiques: Diomaye Faye soutient son Pm…qui interpelle son ministre des Finances et du Budget

Jeudi 3 Octobre 2024

Revenant sur la situation des finances publiques, le Chef de l’Etat a félicité le Premier Ministre et l’ensemble du Gouvernement, pour la présentation de l’état des lieux exhaustif des finances publiques.



Parlant du lourd héritage du régime précédent, des constats d’écarts remarquables sur les statistiques des finances publiques et leurs conséquences directes sur la gouvernance publique et les engagements présents et futurs de l’Etat, le président de la République a invité le Premier Ministre à prendre, sans délai, les mesures impératives de redressement, pour accélérer le retour rapide à l’orthodoxie budgétaire, financière et comptable, conformément à la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires en la matière.



Le Premier Ministre est d’ailleurs revenu sur la situation de référence des finances publiques dévoilée lors du point de presse qu’il a tenu le jeudi 26 septembre 2024. Selon lui, cet exercice illustre la détermination de Monsieur le président de la République pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Ousmane Sonko s’est appesanti sur la priorité que représente, pour le Gouvernement, le rétablissement, dans des délais raisonnables, d’une saine gestion des finances publiques, au regard de l’étendue des dérives ressorties de l’état des lieux de la gestion du régime sortant.



A cet égard, il a demandé au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de prendre les dispositions appropriées à cet effet, en relation notamment avec le Fonds monétaire international (FMI).







Le Témoin

