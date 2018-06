Finances publiques : «Le Sénégal sur une bonne trajectoire»

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juin 2018 à 08:49

L’agence de notation Standard and Poor maintient la note du Sénégal à B+. Mais désormais avec une perspective qui passe de stable à positive. Une note valable depuis le 15 juin 2018. Qui vient sanctionner «positivement» la bonne évolution du cadre macroéconomique.

Selon le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, repris par Enquête, «le Sénégal a été évalué (par rapport) à quatre critères : la solidité économique, la solidité institutionnelle, la solidité budgétaire et la capacité à résister à des événements imprévus comme les catastrophes».

«Sur l’ensemble de ces quatre critères, se félicite l’argentier de l’Etat, le Sénégal, avec la mise en œuvre du Pse (Plan Sénégal émergent), est sur une bonne trajectoire. Aujourd’hui, signale Amadou Bâ, seuls trois pays d’Afrique ont une notation supérieure à celle du Sénégal : Maroc, Afrique du Sud et Namibie.»

«Avec la Côte d’Ivoire, souligne-t-il, nous avons la même notation et avec cette perspective, nous avons pris cette option d’être devant elle. Mais tous les autres pays qui sont notés, notamment l’Égypte, le Nigéria, le Cameroun, la Tunisie. Ces pays du point de vue de l’appréciation de leurs capacités à faire face à leurs engagements, le Sénégal est devant eux.»











Seneweb



