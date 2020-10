Finances publiques : Les recettes de l’Etat en baisse de 45,3% au mois de juillet

Les recettes totales du mois de juillet 2020 se sont contractées de 45,3% par rapport au mois précédent, révèle l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Dans sa dernière publication « Repères statistiques du mois de juillet » , elle explique que cette situation est en liaison avec les baisses notées aussi bien sur les recettes non fiscales (-88,2%) que sur les recettes fiscales (-41,2%).



Aussi, indique dans la foulée la structure en charge de la statistique et de la démographie du Sénégal, les recettes de l’Etat ont également diminué de 23,0% en glissement annuel. En cumul sur les sept premiers mois de 2020 comparés à ceux de 2019, elle relève enfin que les recettes totales ont connu un repli de 1,2%.

