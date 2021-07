Fiscalité : Saliou Dièye élu président de l’Ordre national des experts Saliou Dièye a été porté hier à la présidence de l’Ordre National des experts du Sénégal (ONES). L’expert fiscal a été élu à la tête de la structure lors de l’assemblée générale tenue dans un hôtel de la place, informe « L’As ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 09:39

A cette occasion, l’ONES a rendu un vibrant hommage à feue Marie Delphine Ndiaye, présidente de l’exercice en cours, décédée au cours du mois de février 2021.





Après la validation des rapports d’activités et financier, l’assemblée a procédé à l’adoption de nouveaux textes relatifs au règlement intérieur et au code des devoirs professionnels et procédé également au renouvellement du tiers sortant du Conseil de l’Ordre.



