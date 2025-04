Fiscalité et économie numérique : Ouverture à Dakar d’une conférence internationale La capitale sénégalaise abrite depuis ce matin, une conférence internationale de haut niveau, dédiée à la fiscalité de l’économie numérique. La cérémonie d’ouverture s’est tenue ce mardi à Dakar, sous la présidence de M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget.

Organisée par la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), cette rencontre réunit plusieurs experts, acteurs publics et partenaires techniques, autour des enjeux liés à la mobilisation des ressources, dans un contexte de digitalisation croissante de l’économie.



Partenaire de cette initiative, la Direction générale des Douanes (DGD) prend une part active aux travaux. Elle est représentée à cette occasion, par son top management, conduit par le Directeur général, M. Babacar Mbaye.



Selon l’information postée sur la page de nos braves soldats de l’économie, la DGD interviendra ce mercredi 16 avril 2025, à partir de 10h, lors d’un panel consacré à la contribution des systèmes de paiements digitaux pour une fiscalité efficace de l’économie numérique.



Cette intervention permettra d’ailleurs de partager l’expérience sénégalaise en matière d’intégration des outils numériques, dans les mécanismes de collecte et de gestion fiscale.



C’est ainsi que cette conférence s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des États africains, face aux défis posés par les mutations technologiques et l’essor du commerce numérique.















