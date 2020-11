Flagellation: Sur les 100 coups donnés, Thianaba Seck apporte des précisions

Selon le religieux de Thianaba, il y a eu bien flagellation ce jeudi après la prière du crépuscule, où un homme a reçu cent coups (100) de fouets pour avoir commis l'adultère.





Cependant, le dignitaire précise: " l'homme en question n'habite pas Thianaba, il est venu de son propre gré et a demandé à rencontrer l'imam ratib, pour lui faire part de son acte et d'endurer la punition requise par la Charia. Il était venu avec ses parents et proches. Mais, en aucun cas, son acte n'a été confirmé par quatre témoins comme l'ont écrit des journaux et des sites ".



Thianaba Seck est connu comme une localité où la Charia règne d'autant qu'il y a des places où ne rencontrent jamais des hommes et des femmes, encore moins des attroupements. Tout est réglementé selon la Charia.