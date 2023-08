Flambée des prix des denrées alimentaires noyées par la politique: L’oignon fait bouder le «yassa» aux Sénégalais Alors que les autorités annoncent un approvisionnement suffisant et correct du marché de l’oignon dans les jours à venir, les Sénégalais ont, -pour le moment, préféré tourner le dos au «Yassa» qui coûte trop cher ces derniers jours. Il faut débourser entre 1200 et 1500 francs par kilogramme d’oignon pour un bon plat de «Yassa» ou une sauce à base de ce condiment. Une inflation noyée par la situation politique avec surtout la détention en prison du leader Ousmane Sonko et l’affaire concernant l’avocat Juan Branco.

Depuis quelque temps, ça épilogue à longueur de journée sur la situation politique du pays avec surtout l’arrestation puis la libération «extraordinaire» -, comme dit Me Ndèye Fatou Touré-, de l’avocat francoespagnol Juan Branco. Lequel, comme ironisent les Sénégalais, a fait la meilleure course «Rallye Paris-Dakar» en si peu de temps pour avoir réussi un voyage «Terre, Mer- Air» spectaculaire. Un voyage qui lui a valu deux jours d’emprisonnement avant d’être libéré le lendemain de son incarcération à la prison de Rebeuss, puis extradé manu militari! Tout ça fait saliver les langues des Sénégalais qui font cependant face à une vie très chère.



Les chefs de famille souffrent de la cherté des denrées alimentaires au moment où toutes les discussions portent sur la politique avec un centre de gravité autour d’un leader politique et son avocat. Un jeu politico-judiciaire qui a trompé la vigilance des Sénégalais sur cette hausse injustifiée des prix des denrées de première nécessité. Le panier de la ménagère peine à être rempli depuis quelque temps au Sénégal. Que ce soit le riz, l’huile, le poisson, la viande, l’oignon, la carotte ou la pomme de terre..., les prix ont flambé au grand dam des «gorgorlous».



Le kilogramme d’oignon qui est passé de 800 Francs à 1300 francs à Dakar est beaucoup plus cher dans certaines régions comme à Kaolack et Ziguinchor où l’on nous signale que le prix se trouve entre 1500 et 2000 francs. Le kilogramme de la carotte est passé à 1300 francs... «C’est insensé», dixit Dame Ndaw qui dit préférer ne plus manger le «yassa». «Un kilogramme d’oignon à plus de 1000 francs, je préfère épargner cet argent ou le mettre ailleurs sur des choses plus rentables. Le Yassa, je peux m’en passer. Le Thiep est là. Même le riz blanc et bissap, c’est mangeable. Nous nous fatiguons pour rien», a-t-il dit.



«C’est terrible», a renchéri Baye Gora Ndaw, son grand frère, qui, à propos de cette spéculation, pense que «les autorités ne jouent pas pleinement leur rôle. Surtout que l’oignon est cultivé ici». Les commerçants, aussi, dit-il, «sont méchants». Il endosse la responsabilité de cette inflation aux commerçants grossistes comme détaillants. «Ce sont des Sénégalais qui font chanter les malheureux consommateurs», a-t-il martelé. Le vieux Kanté lui, un autre Sénégalais «lambda», se demande si l’oignon a autant de valeur. Pour lui, on devrait arrêter de le consommer. En tout cas, entre le mois d’avril et août, le sac d’oignon a presque triplé passant de 7500 à 20 000 francs.



Une hausse qui semble suivre son cours. Au mois de juin, juste avant la tabaski, c’était à 16 000 francs. Dans cette même période, la pomme de terre qui était à 7500 a connu une hausse jusqu’à 12 000 f en juin... Des prix de marché exorbitants que les boutiquiers justifient par le prix d’achat chez les grossistes. «Nous avons acheté à des prix élevés. Donc, c’est normal qu’on vende le kilo d’oignon par exemple à ce prix (Ndlr; entre 1000 et 1300) pour ne pas vendre à perte. Maintenant, si le marché est correctement approvisionné, on va baisser les prix parce que déjà, nous sommes habitués à ce jeu de hausse et de retour à la normale», a dit le boutiquier Salif Diallo.



L’Etat et la loi de l’approvisionnement pour... réguler le marché de l’oignon Le marché de l’oignon reste tendu avec des prix qui sont hors de portée des consommateurs et sur toute l’étendue du territoire national. Ce, depuis la tabaski, et malgré la mesure de levée de gel des importations effective depuis le 11 juillet dernier. Le sac de 25 kg revient à plus de 20 000 francs, surtout dans les régions. Selon le directeur général de l’Agence de régulation des Marchés (Arm), Ansoumana Sané, plusieurs facteurs expliquent la tension notée sur l’oignon au Sénégal. Il justifie cette situation par les «effets conjugués de la fin de la période de production locale et de la raréfaction du produit sur le plan international, la mesure de la suspension des importations du Maroc, l’un de nos principaux fournisseurs, qui est en vigueur depuis février 2023, le retard des récoltes en Europe et particulièrement au Pays-Bas dû à la sécheresse et des fortes températures et le prix d’acquisition très élevé chez les autres pays fournisseurs qui avoisine les 20 euros (13 120 francs Cfa) le sac de 25 kg, prix FOB, (hors fret, assurance et dédouanement)».



M. Sané annonce que des mesures sont prises par son département en relation avec les pays fournisseurs, pour faciliter l’approvisionnement du marché pour les six mois à venir afin de rétablir les prix à leur niveau normal, et de garantir le pouvoir d’achat des consommateurs. A cet effet, 80 containers, soit 2400 sur les 10 000 tonnes attendues, dit-il, sont déjà réceptionnés au port de Dakar, ce week-end. Il indique que ces deux semaines de tension sur l’oignon sont liées à «une certaine pratique spéculative des commerçants sénégalais qui profitent de ce genre de situation pour augmenter les prix. Les mesures seront appliquées si la situation perdure.



D’après le Temoin, le ministre n’exclut pas de bloquer les prix. La structure des prix telle qu’appliquée sur le marché ne s’explique pas du tout. Les commerçants ne devraient se comporter de la sorte et profiter de cette situation pour augmenter les prix. Nous avons 6 000 tonnes qui vont arriver le 10 août, et je pense que d’autres containers vont arriver dans les jours ou semaines à venir. Ce qui va contribuer à bien approvisionner le marché et permettre aux Sénégalais de pouvoir disposer de l’oignon en quantité». C’est la loi de l’offre et de la demande. Si la demande est supérieure, ça contribue et renforce les habitudes spéculatives des Sénégalais qui sont injustifiées. Mais si le marché est bien approvisionné, pour les produits périssables tel que l’oignon, cela va forcément jouer sur les prix.



Ils n’auront pour ambitions d’écouler leurs produits avant qu’ils ne pourrissent et qu’ils ne puissent pas rentrer dans leurs fonds. La stratégie de l’ARM, c’est d’accélérer le rythme de chargement...», a-t-il assuré. Les autorités sénégalaises en charge du Commerce misent particulièrement sur le Maroc pour pouvoir approvisionner le marché et contrer les fâcheuses habitudes spéculatives des commerçants.



A l’en croire, ces quantités suscitées seront renforcées par les importations en provenance du Maroc avec la levée temporaire des exportations vers le Sénégal. D’ailleurs, il informe qu’une délégation du ministère en charge du Commerce et des importations se rendra, en début de semaine, au Maroc. L’équipe envoyée va ainsi «définir avec les autorités marocaines les modalités de mise en œuvre de l’ouverture d’un couloir pour desservir le Sénégal en oignon d’origine marocaine».



Ainsi, le département procédera, au besoin, «au blocage des prix de l’oignon et les tensions sur les stocks et lutter contre les pratiques spéculatives de certaines acteurs», a-t-il promis dans un communiqué.





